La montagna ha partorito il topolino, finisce 0-0. Fa effetto godersi un Gasperini esultante e la Roma in campo a far festa. Per un pari? Sì, per un pari. Ma soprattutto per come è arrivato e dopo quale genere di partita: Gian Piero se la gode per come la squadra ha saputo chiudere la strada e le porte al Como in un finale concitato e viziato da polemiche nei confronti della direzione di gara di Fabbri. per come ha superato indenne pure la prima senza Svilar, e sì che questa poteva essere proprio la partita di Mile. Lo è stata (anche) di Gollini, invece. E di Dybala in versione Full metal jacket, combattente e regista offensivo a tenere palla lontano dai pericoli. Tutti hanno remato dalla stessa parte: l'unica percorribile in quel momento complesso. La Roma negli ultimi venti minuti è stata monolitica, il Como solo in quella fase ha fatto vedere qualcosa di esaltante. Pugno chiuso verso l'erba, dunque, e un sorriso grande così al fischio di Sozza, che aveva sostituito il non esaltante Fabbri (uscito dal campo pure infortunato, all' 80) a dieci più recupero (sette minuti) dalla fine:

Gasp si concede una manifestazione di gioia spontanea, quasi liberatoria. L'espulsione di Malen - che prima dell'intervento da rosso aveva subito una strattonata da Ramon - ha condizionato la partita, così come la indirizzò quella di Wesley nel passato campionato. L'arbitro? Tranquilli, sempre lo stesso: Fabbri. La Roma di Como ha dimostrato di essere capace anche di questo: soffrire e sapersi accontentare. Uscire indenne dal Sinigaglia, di questi tempi, è senz'altro dignitoso, come la classifica, nella quale la Roma non è più prima, ma resta in scia, con l'Inter che tenta la fuga, ma non è ancora scappata, e con la Lazio, sempre più sorprendente, a tenere il passo.