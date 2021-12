Una Coppa salvagente

A Sofia la Roma, che viene da due sconfitte in campionato, ha bisogno di vincere per non avere rimpianti

Non sarà un’amichevole, nonostante davanti ci sia un avversario che, alla Conference, non ha nulla da chiedere dal basso dell’unico punto fin qui conquistato nel Gruppo C. La Roma – che viene da due sconfitte in campionato – ha bisogno di vincere per non avere rimpianti, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero: in caso di successo in Bulgaria e di mancata di vittoria del Bodo in Ucraina, i giallorossi sarebbero primi e questo eviterebbe l’insidia del turno in più a febbraio. Mourinho si trova a inseguire la coppa di scorta, un possibile salvagente della stagione. “Non sono cambiato: una volta volevo vincere la Champions, ora la Conference“, dice. Questa competizione improvvisamente diventa l’obiettivo vero: il quarto posto in campionato è lontano, la Coppa Italia deve ancora cominciare ma il tabellone non lascia – sulla carta – grosse speranze (ci sono Milan, Lazio e Inter). Il secondo posto nel girone di Conference è già in cassa e questo significa sobbarcarsi un turno in più a febbraio, contro una delle retrocesse dall’Europa League. Mou sa bene quanto il numero di partite pesi sulla tenuta fisica della rosa, numericamente – a suo dire – non all’altezza. Le condizione meteorologiche e la situazione Covid in Bulgaria, non aiuta: la Roma ha programmato una viaggio lampo, con ritorno immediato nella capitale appena dopo la partita.