Un gruppo che guarda in alto

Si ricomincia da oggi, partendo dal quarto posto. Senza cedere un centimetro e cercando di difendere questa posizione fino alla fine e, dopo il risultato della Juve, anche di allungare. L'allenatore la pensa così e lo ha fatto capire chiaramente. Ma è la partita contro la Cremonese: le gare scontate possono diventare veri ostacoli dunque bisogna fare il massimo nonostante le difficoltà ormai ricorrenti della pattuglia d'attacco. Lo scrive Paolo Liguori sulle colonne de Il Messaggero in Curva Sud. Torna Koné in compenso, a centrocampo c'è abbondanza. Ma l'impressione migliore è quella che Gasperini ripete in ogni occasione: il gruppo è compatto, solidale e segue l'allenatore con grande fiducia. Stasera ci aspettiamo una gara decisa e pulita, ora abbiamo diritto a un pizzico di buona sorte per trasformare quantità e qualità di gioco in molte reti in più. Il campionato è nervoso, ma la Roma deve restare calma.