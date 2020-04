Uefa: “Il 3 agosto coppe e campionati vanno chiusi”

“Il 3 agosto tutto deve essere tutto finito, sia in Champions League che in Europa League. La situazione è straordinaria ma possiamo giocare nelle stesse date dei campionati locali, agli stessi orari; dobbiamo essere flessibili“. Sono le parole del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, in un’intervista rilasciata alla tv tedesca ZDF, come riporta Il Messaggero.

“Si può giocare con il sistema attuale o anche in gara secca col sorteggio della squadra che gioca in casa, o in campo neutro – ha spiegato il numero uno della Federcalcio europea – Per ora è solo teorico che si possa giocare una “Final Eight o una “Final Four”“.

“Abbiamo diversi piani per riavviare la Champions e l’Europa League a maggio, giugno, luglio o nel caso non tornassimo in campo di nuovo. C’è un gruppo di lavoro tra Uefa, campionati e club. Se le autorità non ci consentiranno di giocare, non potremo farlo. Dipendiamo dai governi nazionali. In ogni caso èmeglio a porte chiuse e in televisione, il calcio è ciò che la gente vuole“.