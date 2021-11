Totti: “Mourinho è forte e arriverà al quarto posto”

E sulle parole di Cassano l'ex numero 10 ha preferito gettare acqua sul fuoco

“Mi fido di Mourinho, la Roma arriverà al quarto posto“. Francesco Totti garantisce per lo Special One dopo i risultati altalenanti e le dichiarazioni polemiche che hanno gettato la piazza nel caso, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La breve intervista è stata rilasciata al programma “Le Iene”, ma in realtà l’obiettivo della trasmissione era ricevere una risposta alla provocazione di Antonio Cassano lanciata alla Bobo Tv: “Non è eterno come Messi o Maradona, tra 20 anni sarà dimenticato“. Totti ha preferito gettare acqua sul fuoco: “È giusto, io è da mo che me so’ scordato. Antonio è un amico“. Hanno preso le sue parti anche Zeman e Mourinho:“Non ce n’era bisogno", ha tagliato corto l’ex capitano.