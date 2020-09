Totti intanto “entra” a Trigoria via tv

Francesco Totti torna a far parlare di sé, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero.

È bastata un’apparizione di qualche secondo a Roma tv mentre Vincent Candela era in collegamento,per far sognare migliaia di tifosi. I due lavorano insieme nell’agenzia di management di calciatori fondata dall’ex numero 10 e dunque sono spesso insieme (e insieme ultimamente sono andati in vacanza a Parigi).

Un gesto interpretato da molti come un indizio di un ritorno imminente ,ma in realtà a Trigoria smentiscono ogni contatto con i Friedkin.

Qualcosa, però, si sta muovendo: “Farò cose carine. Quali? lo sapete tutti…“, ha detto in maniera sibillina l’altro ieri Totti.