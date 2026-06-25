La clessidra sta per esaurirsi e il tempo scorre. Il calciomercato della Roma in entrata per partire ha bisogno prima delle cessioni entro il 30 giugno, ma offerte vere e proprie faticano ad arrivare. I giorni che mancano sono cinque e qualcosa si sta muovendo per Soulé e Koné. Ma a far indispettire D'Amico ci hanno pensato gli agenti di Manu che in accordo con Chelsea e Arsenal vorrebbero presentarsi a Trigoria con un'offerta per il francese gli ultimi giorni di mercato. Il motivo è semplice, la speranza è quella di trovare la Roma con l'acqua alla gola e costretta ad accettare anche una proposta al ribasso. I giallorossi, però, non hanno intenzione di svendere i propri gioielli e il ds è già passata all'attacco mandando un messaggio all'entourage del calciatore avvisando che dal 1 luglio per Koné non basteranno 45/50 milioni ma almeno 60.

Il 'no' di Koné all'Atletico Madrid

L'Arabia su Soulé

Una squadra pronta ad accontentare le richieste della Roma c'è ed è l'che avrebbe messo sul piatto circa 40 milioni di euro, maha detto 'no'. Non è convinto a pieno della destinazione e preferirebbe volare in Premier League oppure in Francia al Paris Saint Germain. La trattativa con gli spagnoli, però, non è conclusa e rimane in stand by, la speranza della Roma è che il giocatore cambi idea anche se il tempo stringe eè concentrato sul Mondiale con la sua Francia.L'altro giocatore che può partire è Matias. Sull'argentino ci sono l'Al Hilal, l'Al Ittifaq e l'Al Ahli che possono ricoprirlo d'oro. L'argentino, però, vorrebbe rimanere nei principali campionati europei ed è disposto ad ascoltaree Borussia Dortmund. I due club tedeschi hanno chiesto informazioni ma ad oggi non sono arrivate offerte a Trigoria. La Roma rimane in attesa ma il 30 giugno di avvicina a grandi passi.