La Roma e Gianluca Mancini continuano a trattare. Il contratto del centrale scade nel 2027 e sul piatto c'è un'offerta poco superiori ai 3 milioni di euro e un prolungamento fino al 2029 con opzione per un altro anno. La firma è vicina, ma l'accordo per la fumata bianca ancora non è arrivato. Per questo - secondo quanto riportato da Matteo Moretto - l'Inter rimane alla finestra. De Vrij ha salutato Milano (direzione Panathinaikos) e i nerazzurri sono a caccia di un sostituto. Gasperini ha già fatto sapere alla proprietà che vuole puntare su Mancini anche il prossimo anno e la volontà del centrale è quella di rimanere. Il rinnovo ad oggi non è in discussione ma nei prossimi giorni andranno limati gli ultimi dettagli.