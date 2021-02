Totti, c’è l’indagine della Figc: “Ma io faccio solo scouting”

Dopo l’esposto dell’associazione italiana agenti calciatori e società (Aiacs), con l’obiettivo di capire se l’ex capitano giallorosso eserciti o meno la funzione del procuratore sportivo senza averne il titolo, la replica di Francesco Totti, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, non s’è fatta attendere. “Con riferimento ad una serie di articoli pubblicati da molti organi di stampa ed alla notizia, allo stato priva di riscontro, dell’apertura di un’indagine nei miei confronti e di un esposto di un’associazione di agenti che mi attribuisce di aver svolto attività di agente, ribadisco come già precisato il 18 agosto 2020 che non esercito l’attività di agente sportivo, ma svolgo esclusivamente l’attività di scouting in conformità a tutte le disposizioni previste dalla legge“.