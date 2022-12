Torna super Dybala. E Mourinho lo vuole subito in campo

Festeggiamenti finiti in Argentina, almeno per alcuni dei protagonisti che hanno vinto la Coppa del Mondo. Paulo Dybala rientrerà domani mattina presto, 6,45, a Roma con un volo diretto da Buenos Aires, rispettando i 10 giorni di pausa concessi a tutti i calciatori che hanno partecipato al Mondiale, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Si allenerà subito per essere a disposizione in vista della ripresa contro il Bologna (Olimpico 4 gennaio ore 16.30). Ha fatto meno giorni di vacanza rispetto ai compagni che non sono volati in Qatar, in totale 10 (Natale compreso) mentre Mourinho ne ha concessi 12 tra la tournée in Giappone e il ritiro in Portogallo più il 23, 24 e 25 dicembre. Non un problema per un attaccante che ha appena avverato il sogno di alzare la coppa più ambita al mondo. La scelta di trasferirsi a Trigoria l’ha presa anche per giocarsi tutte le carte in vista della convocazione con l’Argentina. E l’unico modo per farlo era essere centrale nel progetto di un grande club. Così è stato, Dybala non ha tradito le aspettative inanellando prestazioni eccellenti, gol e assist.