II percorso è tracciato e il mese di giugno della Roma viaggia su due binari. Da una parte c'è Gasperini, in pressing e voglioso di poter abbracciare un nuovo acquisto entro il 13 luglio. Mentre dall'altra D'Amico è al lavoro per risolvere lo spinoso nodo delle cessioni. Gasp ha anticipato tutti ed ha parlato con Greenwood, il ds sta utilizzando i suoi canali con l'estero per cedere. È vero che con l'inglese c'è un accordo verbale ma è altrettanto vero che la Roma non ha ancora presentato offerte al Marsiglia, che tra l'altro ha manifestato ancora l'intenzione di non voler fare sconti. La richiesta rimane di 50 più 5 di bonus e dal 1 luglio si attiverà la clausola rescissoria da 60. L'Atletico Madrid in primavera aveva chiesto informazioni su Greenwood e ora potrebbe tornare con forza. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Per l'esterno di centrocampo Dodô è una pista che non si scalda, così come quella di Molina. Tante difficoltà nel vendere Soulé che ha meno appeal rispetto a Koné, la cui cessione aiuterebbe di più. In Premier piace ad Arsenal e Chelsea, mentre l'Atletico Madrid è pronto ad accontentare i giallorossi con 45 milioni: lui preferirebbe l'Inghilterra o tornare in Francia. Angeliño è richiesto da Betis (ha proposto uno scambio di giocatori ricevendo un secco 'no') e Deportivo la Coruña. Offerte in Spagna e Turchia per Dovbyk, mentre Romano (valutato 8) è conteso da Palermo e Bologna. C'è Cherubini che piace a Torino, Parma e Frosinone. Tutto fermo col Nottingham per Ziolkowski.