Torna Soulé, l’uomo giusto per Malen. Gasp si affida a loro per sperare ancora

Qualche sprazzo di vero Soulé si era intravisto col Pisa con l'assist per Malen. Ma con tutto il rispetto per i toscani, il vero banco di prova per testare la sua condizione era quello di ieri sera. Con l'Atalanta il livello di difficoltà si è alzato e l'argentino ha risposto presente. Più propositivo rispetto alle ultime uscite, ha scosso la squadra dopo la rete di Krstovic. E' stato lontano dal campo per 40 giorni prima di ritornare la domenica di Pasqua nella disfatta contro l'Inter e senza di lui la Roma ha sofferto e non poco. Nel momento clou della stagione Gasperini si è ritrovato senza un giocatore da 6 gol e 5 assist. Il 31% delle reti in Serie A dei giallorossi sono arrivate dal suo sinistro, non male. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Poi ci ha pensato Malen a mettere le cose in ordine, nel giro di tre mesi è diventato capocannoniere superando proprio l'argentino. La Roma nonostante il bomber olandese ha faticato e non poco, anche perché mancava la qualità alle spalle. Ora Gasperini si affida a Soulé per la rincorsa Champions, non sarà facile ma oltre a lui dai prossimi giorni inizierà pian piano a recuperare i pezzi. Domani è atteso il ritorno in gruppo di Dybala, poi tornerà Wesley e tra fine aprile-inizio maggio si rivedrà anche Koné.