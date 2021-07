Tiri magici sotto rete: è Totti show

Sfida charity a colpi di padel: in campo anche Candela, Ferrara e Cabrini

L'isola dei famosi trasloca sul Mediterraneo. Insieme alle leggende del calcio e le stelle dello showbiz, Francesco Totti, affiancato da Lady Ilary Blasi, dà il via al torneo Lexus Padel Vip Cup in una due giorni all'insegna dello sport e della solidarietà promuovendo la bellezza del territorio sardo, meta turistica amata dai romani. Tanti - sottolinea 'Il Messaggero' - i volti noti nella gara charity a sostegno dell'emancipazione femminile grazie a WeWorld, organizzazione no profit impegnata nella tutela dei diritti dei più deboli. Vista mozzafiato, fra spiagge incontaminate e mare cristallino, i campioni Giampiero Maini, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, Vincent Candela, Antonio Cabrini e Tomas Locatelli partecipano alla competizione. Li raggiungono Pierluigi Pardo, Christian Panucci, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Jimmy Ghione e, in tribuna d'onore, Luigi Carraro, presidente della FIP.