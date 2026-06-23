Kerim Alajbegovic è stato per diversi mesi sui radar della Roma per rinforzare l'attacco, ma le richieste di Gasperini (che vuole profili già pronti) hanno allontanato il talento bosniaco da Trigoria giorno dopo giorno. Al momento il focus dei giallorossi - oltre alle cessioni - è tutta su Mason Greenwood e anche per questo l'Atalanta ha deciso di accelerare con l'obiettivo di regalare a Sarri il talento classe 2007. Come riporta Sky Sport, il club bergamasco ha avviato i contatti con il giocatore, con suo padre e con il suo entourage per trovare un accordo prima di trattare direttamente con il Bayer Leverkusen che lo valuta almeno 30-35 milioni di euro.