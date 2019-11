Tifosi allo stadio, insieme e scortati

Appuntamento alle 17 (ora di Istanbul), cioè a quasi 4 ore dall’inizio della partita, in piazza Sultanahmet, come riporta Ugo Trani su Il Messaggero.

I 900/1000 tifosi giallorossi, al seguito della Roma in Turchia, si ritroveranno lì per andare allo stadio Terim scortati dalla polizia.

Meeting point, dunque, per garantire l’ordine pubblico: i bus navetta partiranno alle 18,30.

Intanto per la prima volta i tecnici della Roma sono a Gerusalemme per dirigere l’AS Roma Camp, progetto in cui lo sport è integrazione: oltre 30 bambini di religioni diverse sono stati allenati dallo staff giallorosso.