L'Atletico Madrid ha messo nel mirino Mason Greenwood. Come riporta il giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, questa sera è in programma un incontro tra i Colchoneros e l'attaccante inglese classe 2001. Se si dovesse trovare un accordo tra le parti, il club spagnolo pagherà il corrispettivo del cartellino richiesto dal Marsiglia. A confermare la notizia anche il giornalista spagnolo Marcos Duran: l'Atletico è interessato a Greenwood e stasera ci sarà una riunione tra i rappresentanti dell'attaccante e il club di Madrid. Secondo L'Equipe, infine, già a maggio il ds dei Colchoneros Alemany si era informato in merito all'affare tra il Manchester United e l'OM. Simeone, che rischia di perdere Julian Alvarez, apprezzerebbe il profilo di finalizzatore di Greenwood. Per questo, secondo il quotidiano francese, l'Atletico potrebbe decidere di puntare sull'attaccante inglese.