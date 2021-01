Tiago Pinto, quarantena finita: oggi si presenta

Tiago Pinto è uscito dalla quarantena ed è potuto rientrare a Trigoria per seguire il primo allenamento in vista del derby. Il dirigente si è presentato a bordo campo con la mascherina, ha scambiato qualche battuta con Fonseca e poi ha lasciato il centro sportivo. Oggi verrà presentato in conferenza stampa alla ore 13.30 e spiegherà i programmi del club per l’immediato futuro e quelli in prospettiva.

Tiago Pinto era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 5 gennaio il giorno dopo il suo sbarco nella Capitale e quello prima della trasferta a Crotone. Intanto Fonseca e la squadra stanno preparando la sfida di venedrì sera contro la Lazio.: la formazione sarà la stessa che ha ben figurato contro l’Inter con ballottaggio tra Villar e Cristante. Non ce la fanno Pedro e Mirante.