Svilar c’è, o meglio, manca poco e lo rivedremo tra i pali. Dopo aver saltato la trasferta di Como, la sfida con il Genoa e quella di Napoli al Maradona, dovrà attendere pure la partita di domani sera contro il Cagliari e la trasferta di Udine. Ma il suo recupero, dopo la frattura da stress al quinto dito del piede, sta per essere totalmente assorbita. Più facile rivederlo con il Sassuolo, prima della sosta. Giovedì, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero, sarà il giorno della verità: effettuerà una risonanza in Belgio prima del ritorno nella Capitale. In caso di notizie positive potrà tornare a difendere la porta della Roma nel giro di una settimana, in caso contrario l'appuntamento è alla trasferta di Parma del 21 novembre