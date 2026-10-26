Artem Dovbyk avrà i suoi perché. E sono tutti “perché” legittimi, vista una condizione che tarda ad arrivare dopo quell’infortunio di gennaio che metterebbe timore a chiunque non ha più intenzione di avere ricadute, quindi di rifarsi male. Ma anche Raffaele Palladino ha espresso i suoi “percome”: chiede di più, vuole di più, non si è nascosto come riporta la Gazzetta dello Sport. "Artem deve spingere di più in allenamento perché così facendo e a quel punto avrà anche lui la sua occasione". Chiaro. Chiarissimo. In tutto questo il club si interroga e attende: l'ucraino veniva già dalle pesanti ombre in giallorosso e ad oggi ha un solo gol realizzato. Artem è in prestito dalla Roma con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Ad oggi un riscatto difficile. Finora i segnali non sono arrivati. Nella trasferta di Cagliari non era a disposizione Piccoli (ko ancora per 15 giorni) ed Enem ha accusato un problema al tendine: in campo è andato il “multitasking” Jens Odgaard, uno che è nato centravanti ma che da quando è a Bologna ha fatto quasi tutto e poco il “9”. E quindi, ecco la punzecchiatura di Raffaele Palladino. E ora? Palladino è stato fin troppo chiaro, il club attende fino a gennaio: non è detto che Dovbyk ritorni a Roma dal prestito attuale (per poi, magari, essere dislocato ad un club che lo possa utilizzare di più) ma magari non è detto nemmeno che non accada.