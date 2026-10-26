La sfida tra Napoli e Roma fa ancora discutere, non per quanto successo sul campo, ma per la frase pronunciata da Allegri dopo la partita: "Lo scorso anno hanno messo la Champions in tasca alla Roma, sono sempre loro". Queste sono le parole incriminate urlate dal tecnico toscano a fine gara, sabato sera. Parole scandite bene e sentite da diversi giornalisti e tesserati della Roma. Il riferimento di Allegri è alla rimonta subita dal suo Milan nel finale di stagione e che ha permesso alla squadra di Gasperini di raggiungere il terzo posto in classifica superando proprio il Milan di Allegri che ha perso punti importanti sul campo del Cagliari che ormai non aveva nulla da chiedere. Sulla questione e su quanto è successo sabato sera, si è pronunciato anche Lele Adani che, ai microfoni della Domenica sportiva, ha detto: “Se questa cosa è verificata spero che Allegri chieda scusa per questa allusione che sarebbe patetica, irrispettosa per la Roma e per Gasperini e per il calcio. Preferisco parlare di calcio. A lui piace giocare sul sarcasmo anche quando è fuori luogo. Mi concentrerei sull’esprimersi in maniera diversa”. Queste parole naturalmente hanno infastidito la Roma che adesso si aspetta un'indagine da parte della Procura Federale.