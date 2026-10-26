Un gol alla Maradona, proprio a Napoli. E una prestazione, l'ennesima di questa stagione, decisamente convincente. Sulla rimonta della Roma sulla squadra di Allegri c'è un marchio argentino ben riconoscibile. E non parliamo solo della doppietta del sorprendente Leonardo Balerdi (12° marcatore stagionale). Perché sabato scorso a brillare forte è stata soprattutto la stella di Mati Soulé, già tra i migliori in campo contro Real Madrid e Genoa. Un'ascesa evidente quella dell'ex juventino, uno step superato dopo un'estate complicata in cui sembrava a un passo dalla cessione. Alla fine Soulé è rimasto e ora Gasp se lo gode. La rete di Napoli - che ha avviato la rimonta della Roma - è tra le più belle realizzate da quando è nella Capitale. E la prestazione è stata da assoluto top player: 4 passaggi chiave, 88% di passaggi riusciti, otto duelli vinti, quattro dribbling riusciti e lo stesso numero di palloni recuperati. Prezioso, scrive Franceso Balzani su Leggo, sia avanti che dietro tanto da non far rimpiangere Dybala. "È stato straordinario, davvero", ha esclamato Gasperini a fine partita. Un mese d'oro quello di Soulé dopo la convocazione e l'esordio assoluto con la maglia dell'Argentina. Un Tango che condivide appunto con Balerdi, ma anche con Molina e Castro importanti per strappare il pari folle di Napoli. Domani contro il Cagliari sarà ancora Soulé ad affiancare Malen mentre Dybala partirà dalla panchina dopo l'allenamento in gruppo di ieri. Buone notizie anche da Svilar che dovrebbe recuperare prima della sosta ed essere in campo almeno contro il Sassuolo quando si rivedrà anche Koné. A far arrabbiare la Roma, però, ci si è messo Allegri. "Lo scorso anno hanno messo la Champions in tasca alla Roma, sono sempre loro", ha urlato il tecnico di fronte a diversi giornalisti e tesserati della Roma. Il riferimento è alla rimonta subita dal suo Milan nel finale di stagione su cui però dovrebbe fare mea culpa proprio l'attuale allenatore del Napoli. L'antipatica frase di Allegri ha indispettito la società giallorossa che ora si aspetta un'indagine da parte della Procura Federale mentre oggi arriverà la risposta di Gasperini in conferenza stampa.