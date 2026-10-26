Il tempo di digerire il pareggio folle di Napoli ed è già tempo di tornare in campo. La Roma domani sfiderà il Cagliari all'alba di un ciclo di partite (almeno in campionato) decisamente abbordabili. Gasperini adotterà il turn over come visto col Genoa, ma senza esagerare. In difesa, ad esempio, ci sarà almeno uno tra Ghilardi e Balerdi mentre sulle fasce potrebbe riposare Wesley. Pronto Lulli a destra con Molina (o il brasiliano) a sinistra. Il vero dubbio è sulla trequarti dove Rodrigo Mora potrebbe avere un'altra chance. Se così dovesse essere tornerebbe in mediana Cristante al fianco probabilmente di Pisilli per concedere un po' di fiato a de Roon. Davanti confermati Soulé e Malen mentre Dybala partirà probabilmente dalla panchina.