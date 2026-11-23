Mercoledì contro il Paris Saint Germain si rivedrà anche il grande assente delle ultime tre partite di Champions. Mile Svilar difenderà i pali della porta giallorossa al Parco dei Principi nonostante lo ‘spavento’ a Parma. Ad inizio gara si è accasciato a terra, ma ha deciso di stringere i denti e rimanere in campo. Per lui una lieve distorsione al ginocchio, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Nulla di grave ed è pronto a tornare. Chi, invece, rischia di iniziare fuori è Balerdi che da settimane convive con un problema alla caviglia. La condizione fisica non è delle migliori e anche l’aspetto mentale può giocare brutti scherzi. L’argentino è stato per anni capitano del Marsiglia e di conseguenza il più bersagliato dall’accesa tifoseria del Paris Saint Germain. L’anno scorso è stato protagonista di una litigata con Dembelé che lo ha insultato in un colloquio con Hojbjerg: "Non vale niente".