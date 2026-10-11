Per ritrovare una formazione della Roma in Serie A senza Svilar c'è bisogno di riavvolgere il nastro e tornare al Roma-Inter del 10 febbraio 2024. Oggi, però, non ci sarà e salterà tutte le nove partite in 28 giorni in programma da qui fino alla sosta di novembre. Una frattura al quinto dito del piede destro rimediata in allenamento il 2 ottobre. Nei prossimi giorni - scrive Daniele Aloisi su 'Il Messaggero' - lo staff medico valuterà se inserire o meno una vite ma i tempi di recupero non cambieranno. Senza Svilar tocca a Gollini. Una sola presenza in un anno e mezzo con la Roma nella sfida di Europa League contro il Panathinaikos mentre l’ultima apparizione in Serie A è quella del 5 ottobre 2024. In quel caso vestiva la maglia del Genoa e sfidò proprio l'Atalanta di Gasp. Tra i due quattro anni bellissimi a Bergamo nei quali il portiere riuscì anche a conquistare la Nazionale, poi una lite che cambiò le carte in tavola. I due si sono ritrovati nella Capitale poco più di un anno fa e il messaggio del tecnico era stato chiaro: "Sei fuori rosa". Poi la svolta. I due parlano e si chiariscono. A sorpresa finisce in lista Uefa al posto di Vasquez (il colombiano è stato reintegrato per questo periodo) e passa tutta la stagione alle spalle di Svilar. Il dubbio sul portiere, quindi, non c'è mentre il rebus sul trequartista è ancora da sciogliere. Tre nomi per un solo posto: Soulé, Mora e Pellegrini. Gasp ha cambiato idea diverse volte durante la settimana e ora il ballottaggio è tra Matias e Lorenzo con il secondo leggermente avanti.