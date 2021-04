Superlega tra incubo e sogno per i tifosi romanisti

In molti avevano già detto: "Se cacciano er Manchester la Roma va dritta in finale di Europa Ligghe no?"

È stata la settimana del golpe tentato nel Grande Calcio, con la Superleague fondata da 12 big e naufragata in un amen. Ma è bastato per scatenare il dibattito cittadino fra i tifosi romanisti. "Ma mo a quelli della Superlega che je fanno? Li buttano fori? Speriamo, se cacciano er Manchester la Roma va dritta in finale di Europa Ligghe no?".

Perché il tifoso è così: anche in caso del crollo più clamoroso, cerca di scovare risvolti positivi ai suoi colori, scrive Romolo Buffoni su Il Messaggero. Ancor di più in questa situazione, con le traditrici impersonate da Juve, Inter e Milan con le quali la rivalità è storica.

Ma la Superlega è stata subito abortita e i ragionamenti su di essa declassati a chiacchiere da bar. Solo da asporto, ovviamente.