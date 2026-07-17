Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Celik è anche una sconfitta di Gasperini. La Roma non è riuscita a tenerlo. Si vede che non era così interessato.. E Gasp e D'Amico non hanno avuto la forza di fare il contratto al turco. Pellegrini potrebbe anche salutare. Se va alla Juve, i bianconeri mettono a segno un buon colpo".

Luigi Salomone (Radio Radio Mattino - 104,5): "Si può giocare a calcio senza Celik. Ieri quando è arrivata la notizia, erano tutti abbastanza sorpresi. I contratti erano firmati. Mancava solo la firma del calciatore".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Celik si è sempre comportato bene. Il calcio di oggi è così. Non c'è più quell'attaccamento di una volta. Lui è sempre stato un professionista."