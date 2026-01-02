Sprint Raspadori: Roma a un passo

La Roma è molto vicina a chiudere l’operazione Raspadori. Dopo il tira e molla andato in scena poco prima di Natale, che poco era piaciuto a Gasperini, il club giallorosso nelle ultime ore ha accelerato, sfruttando anche la parola del ragazzo (che però deve dire ancora di sì alla proposta contrattuale avanzata da Massara). Giacomo - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - non avrà alzato le barricate come sta facendo Zirkzee a Manchester pur di essere ceduto ma negli ultimi giorni ha rifiutato sia l’Atalanta che il Galatasaray. E ha messo in stand-by la Lazio che ieri mattina, dopo il lungo corteggiamento andato in scena a fari spenti di Sarri, si è informata direttamente per capire se ancora ci fossero i margini di manovra per inserirsi. La possibile beffa ha fatto sì che i Friedkin dessero il via libera per chiudere la trattativa. Il ds ha alzato la prima proposta per formulare un’offerta che l’Atletico Madrid ha ritenuto congrua: 2 milioni per il prestito e 18,5 per un riscatto condizionato alle prestazioni del ragazzo e al raggiungimento della qualificazione in Champions. Calendario alla mano, Raspadori non sarà disponibile per la trasferta di Bergamo, ma dovrebbe aggregarsi al gruppo giallorosso per quella di Lecce, prevista per il giorno della Befana. Di certo c’è ad oggi che l’arrivo di Castellanos a Londra, sponda West Ham, chiude le porte a Dovbyk. Per Artem, rimane la pista Everton (scambio con Beto) e quella più complicata legata al Como, nonostante a Trigoria, dopo aver chiesto una quarantina di milioni per tutta la scorsa estate, ora si accontenterebbero più o meno della metà (22). Capitolo difensore: nessun passo in avanti né per Disasi né per Dragusin. Il primo rimane il favorito, ma il Chelsea ha terminato gli slot per far partire i giocatori a titolo temporaneo. E il ‘terremoto’ legato all’addio di Maresca sposta le attenzioni dei Blues sulla ricerca del nuovo allenatore.