Spina (quasi) pronto per la preparazione

Il terzino si è sottoposto alla prima giornata di test e controlli per verificare le condizioni del tendine d’Achille

Leonardo Spinazzola vede la fine dell’incubo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Si è sottoposto alla prima giornata di test e controlli per verificare le condizioni del tendine d’Achille lesionato lo scorso luglio e stabilire i successivi step da seguire per il ritorno in campo. Nella migliore delle ipotesi, Spinazzola sarà pronto a cominciare la preparazione nei prossimi giorni, a quel punto ci vorrà circa un mese per strappare qualche presenza in una partita ufficiale (fine marzo). Il professor Lempainen, il chirurgo finlandese che lo ha operato nella sua clinica a Turku, si è recato a Trigoria per valutare le condizioni del terzino e stimare realisticamente i tempi per tornare a giocare senza pericolo di ricadute. Durante la mattina Leo si è sottoposto in palestra a test atletici, aerobici e di coordinazione. Oggi e domani sono in programma altre sessioni di controlli e valutazioni che avverranno anche in campo, al termine dei quali il chirurgo avrà un quadro generale per stilare il protocollo di recupero che verrà seguito in sintonia con lo staff e i medici della Roma. La speranza è che il processo di ripresa si chiuda durante la stagione in corso, così da permettere al terzino di giocare per 90 minuti una serie di partite. D’altronde questo tipo di infortunio richiede un periodo di terapie e riatletizzazione di circa otto mesi.