Mason Greenwood lascia l'appartamento in cui ha vissuto due stagioni, fa le valigie, chiude la porta della sua rinascita francese. I contatti col padre-agente avevano gia creato le basi dell'intesa e quel trasloco è il gesto che racconta tutto: il giocatore è pronto a chiudere la parentesi di Marsiglia. La destinazione, se la matematica del calciomercato non tradisce, ha i colori giallorossi. Perché la Roma su Greenwood ha smesso di sognare e ha cominciato a fare i conti. Gian Piero Gasperini lo ha indicato come il primo colpo. Greenwood ha già detto sì: contratto da 5 milioni a stagione, destinato a salire col passare degli anni. C'è il Marsiglia, che ha bisogno di fare cassa e non abbassa le sue richieste: 50 milioni più 5 di bonus. E c'è una data che pesa come un macigno: il 30 giugno. Perché dal primo luglio scatta una clausola rescissoria che porta il valore del cartellino a 60 milioni. Tradotto? Il prezzo lo fanno i francesi - scrive Marco Juric su La Repubblica - fino al 1 settembre. Ma la Roma vuole mettere il turbo. D'Amico e avvicinarsi alle richieste del club marsigliese senza toccare la quota massima: 15-20 milioni subito, il resto spalmato sulle prossime due o tre stagioni. In campo è sceso anche il presidente Dan Friedkin, contattando personalmente il patron del Marsiglia, Franck McCourt.