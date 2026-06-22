Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “In questo momento non c’è un’evoluzione, evidentemente bisogna trovare qualche richiesta. Non è facile quando tutti sanno che la Roma deve fare determinate operazioni. Per racimolare quei soldi, occorre liberare un giocatore che non ti è costato niente. Svilar è più fattibile, l’altro è N’Dicka. Per me, l’unico da salvaguardare è il portiere, gli altri possono essere ceduti. Non ho alcuna remore a cedere Koné”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104,5): “L’Arsenal e il Chelsea vogliono Koné? Ma chi ci crede? Parliamo di squadre nella top 10 del mondo. Se hai una richiesta dall’Atletico Madrid, dovresti accettarla. Svilar ti porta 7/8 punti in una stagione ed è fondamentale”.

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport - 90,9): “Penso che in settimana saranno annunciati almeno un paio di rinnovi, quelli di Celik e Dybala sono ormai definiti. Mi aspetto di capire se la Roma prolungherà di un anno il Settlement Agreement. Credo sia un tema ancora aperto, anche se la proprietà avrebbe piacere di chiuderlo entro il prossimo 30 giugno. Sono convinto che la Roma debba fare meno plusvalenze di quello che pensiamo”.