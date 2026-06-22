Il 30 giugno si avvicina e la necessità di vendere un big è sempre più impellente. Si lavora alla cessione di Soulé, ma se non dovessero arrivare offerte concrete allora l'obiettivo si sposterebbe su Manu Koné che piace ad Arsenal e Chelsea. In caso di partenza del francese, però, Gasperini si aspetta un top. Secondo quanto riporta Leggo è stato effettuato un tentativo con il Lille per Bouaddi, ma la concorrenza è troppo elevata. Piace anche Lamine Camara del Monaco. Il senegalese, 22 anni, è un vecchio pallino di Gasperini ed è impegnato attualmente al Mondiale. Anche in questo caso però la valutazione non è leggera: circa 40-45 milioni. Smentito invece l'interesse per Freuler che potrebbe a breve finire nella lista degli svincolati.