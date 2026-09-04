Il dualismo non è un problema, ma un arricchimento. Gasperini sarà pure arrabbiato per la mancanza dell'esterno alto di sinistra, che chissà, magari pioverà dal cielo degli svincolati (su piazza calciatori come Diatta e Guerreiro), ma non può che essere soddisfatto per la rosa che ha a disposizione quest'anno. Ed è, a parte quell'eccezione, come la voleva lui: due uomini per reparto. Se stiliamo una formazione, appunto, delle seconde linee ci accorgiamo che l'undici è più che dignitoso: Gollini, Ghilardi, Balerdi, Koulierakis, Lulli, de Roon, Pisilli, più Soulé, Pellegrini e Castro. Diciamo che sulla carta, gente come Ghilardi, Koulierakis, Rensch, Castro, lo stesso Gollini sono un po' indietro rispetto ai chi sta davanti. Il posto fisso è di Wesley. Mora e Soulé in questa fase sono sempre in staffetta continua, in attesa di Pellegrini, ieri con Rensch si è allenato in gruppo. Dybala è inamovibile dietro Malen, e con l'olandese può fare (e a volte fa) coppia là davanti. Come alternativa, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero, ha Soulé. Come detto, manca l'ala, almeno per un po': non è un'assenza numerica, ma una variante tattica che manca, una caratteristica che Gasp continua a non avere. Capitolo a parte merita Castro, un investimento serio da parte della Roma. Gasp toglie Malen solo nei finali di partita o eventualmente in caso di squalifica o infortunio. Vedere Castro vicino a Malen è una possibilità, ma non proprio una priorità/necessità per Gasp. L'olandese è un po' come Mancini, Dybala, Koné ed Hermoso e in buona parte Ndicka, più ovviamente Svilar. Per domani, sfida con l'Ata-lanta: Ndicka non ci sarà? Via libera a uno tra Ghilardi e Balerdi. Molina-Lulli poi, anche se è complicato togliere Emanuele in questo momento. con l'Atalanta che propone i quattro dietro (come la Fiorentina) ci aspettiamo Mora in vantaggio su Mati.