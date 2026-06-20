Evan Ndicka non ci sarà neanche contro la Germania. Dopo aver saltato la sfida d'esordio assistendo alla vittoria dei compagni contro l'Ecuador, il difensore della Roma non scenderà in campo neanche per la seconda giornata del gruppo E dei Mondiali, in programma questa sera alle 22 italiane. Ad annunciarne l'assenza lo stesso CT della Costa D'Avorio in conferenza stampa: "Veniamo per vincere. Veniamo per conquistare la nostra qualificazione al secondo turno e non per guardare la Germania giocare. Non cambieremo le nostre abitudini. Tutti i giocatori sono convocabili tranne Ndicka. Non sarà schierato contro la Germania ma le sue condizioni stanno evolvendo molto bene", le parole di Faé.