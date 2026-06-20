Artem Dovbyk resta in uscita per la Roma, che però da mesi sta trovando difficoltà nel cederlo a causa dell'alto costo a bilancio, circa 25 milioni. L'ucraino è finito nel mirino del Betis, ma anche il Trabzonspor pensa a lui da qualche settimana e potrebbe presto affondare il colpo. Ma ora procede con assoluta cautela. Come riporta 'Fotomac', il club turco ha deciso di lavorare sulla trattativa e andare avanti, ma con un'incognita importante che è quella degli infortuni. Dovbyk preoccupa per la storia clinica in particolare dell'utima stagione, che lo ha visto anche operarsi. Per questo lo staff tecnico del Trabzonspor avrebbe richiesto una relazione dettagliata sulle sue condizioni fisiche, soprattutto in considerazione del costo elevato del suo cartellino, che in Turchia stimano in circa 15 milioni. L'obiettivo c'è, ma il club di Trebisonda ha intenzione di non affrettare i tempi e in ogni caso muoversi con decisione solamente dopo aver ottenuto i relativi referti medici.