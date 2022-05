Slot: “Fanno solo lanci lunghi”

Il tecnico del Feyenoord: "Abbiamo rispetto del nostro avversario, ma abbiamo entusiasmo e un’enorme voglia di vincere questa coppa”

In diciotto gare complessive hanno ottenuto dodici vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta, I’1-2 rimediato in casa degli svedesi dell’Elfsborg il 26 agosto 2021. 120 gol segnati in totale, di cui 76 in campionato. Ma c’è anche l’altra faccia della luna: 56 gol incassati, tra campionato (34), Europa (20) e coppa nazionale (2).