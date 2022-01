Sicurezza allo stadio: pagherà la Roma

Il Club pronto a pagare di tasca propria i costi della vigilanza effettuata dalla polizia locale durante i match in casa

Il Campidoglio ha già convinto la Roma, come riporta Francesco Pacifico su Il Messaggero. La società capitolina è pronta a pagare di tasca propria i costi della vigilanza effettuata dalla polizia locale durante i match in casa: in poche parole, i soldi necessari per corrispondere la diaria o gli straordinari agli agenti impegnati intorno all’Olimpico per la sicurezza e per la gestione del traffico. Negli accordi in dirittura d’arrivo è prevista anche una transazione (con sconto) sul pregresso. Un’intesa su questo fronte è stata trovata mercoledì a Palazzo Senatorio tra il sindaco Roberto Gualtieri, il capo di gabinetto Albino Ruberti e il Ceo dei giallorossi, Pietro Berardi. Dalla Roma trapela soddisfazione per un protocollo, che sarà firmato a breve, e non soltanto per il clima sereno nelle trattative per l’impianto. Per una partita di medio calibro sono necessari almeno 60 vigili intorno all’Olimpico con un costo di 5mila euro, per un big match il doppio (120 agenti per un valore di 10mila euro), circa il triplo per il derby.