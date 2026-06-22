Il PSV ha riaperto i contatti con la Roma per Anass Salah-Eddine. Il club olandese, in cui il marocchino ha giocato in prestito la scorsa stagione, ha presentato una prima offerta da 7,5 milioni di euro per il terzino, proposta però respinta dai giallorossi. Il club olandese alzerà la posta in palio e al tempo stesso deve convincere Salah-Eddine. Il marocchino, impegnato al Mondiale, vorrebbe infatti giocarsi le sue carte con Gasperini. Una situazione che però difficilmente si verificherà.