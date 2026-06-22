Giornata di incontri e di rinnovi a Trigoria e il primo della lista è Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 giallorosso è arrivato a Trigoria prima delle nove di questa mattina, in programma almeno un incontro conoscitivo con il ds Tony D'Amico che da oggi sarà al centro sportivo. Lorenzo sta trattando il rinnovo del contratto in scadenza al prossimo 30 giugno e già oggi potrebbero esserci delle novità importanti. Da tempo le parti infatti sembrano essere sulla stessa linea d'onda, non dovrebbero esserci grandi ostacoli ad impedire che tutto possa concludersi come vogliono, club e giocatore. Questa settimana sarà quella decisiva per la fumata bianca: Pellegrini parte da una base di 4 milioni, la Roma ne ha messi sul piatto 2,5 più bonus, la distanza è di 500mila euro. Dettagli che verranno limati in queste ore o giorni.