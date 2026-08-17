Più Dybala di Malen; Più l'attacco che la difesa. Segnali di crescita, specialmente sotto l'aspetto fisico, ma qualcosa ancora non funziona come dovrebbe o come ci Gasp si aspetta. Ci sono delle questioni da campo, che vanno risolte con il tempo e quelle di mercato, sui quali c'è una certa urgenza. Partiamo dagli aspetti positivi, come scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero: 1) Dybala si è fatto trovare con la testa giusta già dal giorno dopo il tanto desiderato rinnovo con la Roma; 2) La condizione fisica generale, a Dortmund è sembrata più sciolta; 3) La difesa, numericamente unico reparto completo. Si registrano amnesie qua e là, la Roma ha preso gol quasi sempre figli di distrazioni dei singoli; 4) I nuovi. Molina ha avuto poco tempo ma appare già a suo agio, e poi c'è Koné su cui pesa sempre il mercato. 5) Malen ha bisogno di tempo per sciogliersi e per ricalibrare le misure.