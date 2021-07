Set da Hollywood ma toni dimessi da… Normal One

Ieri la presentazione sulla Terrazza Caffarelli. Vincere tra tre anni, dice Mou, a costo di ammosciare gli entusiasmi

Almeno per ora il profilo è basso. Nonostante l’ingresso hollywoodiano. Mourinho arriva inquadrato dalla telecamera sul braccione della Jimmy Jib, l’evoluzione del dolly nel cinema. Si sta girando un film sulla storia d’amore tra i Friedkin e Mourinho e tra le immagini ci sarà anche il giro in Vespa a Trigoria, scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero. Nulla accade per caso. Nemmeno la ritrosia di Dan e Ryan che non si mostrano e non parlano da un anno. In Campidoglio ci sono anche loro, acquattati, nascosti ai mortali, in chiacchiere segrete con la Sindaca. Mourinho entra a Roma con sullo sfondo le stupefacenti rotondità delle cupole barocche, l’ultima è San Pietro. José sceglie la normalità, non l’esuberanza del suo esordio italiano di 13 anni fa. L’uomo è ambizioso e si sogna senz’altro benedicente e a cavallo davanti alla folla giallorossa. Vincendo magari fra tre anni, dice, a costo di ammosciare gli entusiasmi.