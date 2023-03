Serra a Le Iene su Mourinho nega tutto: “Non l’ho offeso”

Marco Serra nega tutto: "A Mourinho ho detto ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area". L'inchiesta della Procura federale per i fatti di Cremona verrà chiusa in giornata. Sono stati ascoltati tutti testimonie il procuratore Giuseppe Chiné trasmetterà il resoconto alla Corte sportiva d'appello che si pronuncerà venerdì sulla squalifica di due giornate inflitta a Mourinho, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. L'unica possibilità affinchéi due turni di stop vengano tolti è che venga dimostrato l'abuso di potere del quarto uomo che farebbe decadere automaticamente il referto arbitrale. Intanto, il programma tv 'Le lene' ha provatoa far luce sull'accaduto, ricostruendo i dialogo con l'aiuto di Giuliano Callegari, un ragazzo sordo, esperto nella lettura del labiale. Gli sono stati mostrati alcuni filmati della discussionementre Serra è di spalle, ma Mourinho gli risponde: "lo parlo con loro", riferendosi ai calciatori della Roma in campo. L'inviato del programma, Filippo Roma, porta l'analisi al quarto uomo, che prova a difendersi: "Non ho detto quelle parole, veramente, ho detto un'altra cosa. Ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell'area, vai nell'area". A distanza gli risponde l'esperto del labiale: "Non può essere area. Si vede molto bene la "s" di casa. Ha detto vai a casa".