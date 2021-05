Serie A, a luglio tutti vaccinati

Prima dei ritiri estivi le venti squadre saranno immunizzate per mettere al sicuro la stagione e abbattere i costi dei tamponi

Tutta la serie A vaccinata entro luglio. Prima della partenza per i ritiri i calciatori saranno immunizzati. Questo è l'obiettivo che la Lega si è posta. Come scrive Emiliano Bernardini su Il Messaggero, da via Rosellini però sono sicuri che questa sia l'unica strada: "Il prossimo campionato dovrà segnare il ritorno a una situazione di normalità e sicurezza per tutti", ha sottolineato il numero uno Paolo Dal Pino. Il mondo del calcio non vuole dare adito a polemiche. Anche la campagna vaccinale dei calciatori che partiranno per il prossimo europeo è stata gestita con la massima trasparenza. Tra l'altro avere dosi per tutti i calciatori eviterebbe la disparità tra quelli immunizzati di Euro 2021 e quelli che invece, non essendo stati convocati, non hanno ricevuto la dose. Durante quest'anno sono stati 160 i calciatori positivi ai quali si devono aggiungere almeno 50 tra tecnici e staff. Basti ricordare il caso del Genoa (oltre 20 positivi) o le querelle Napoli e Torino finite in tribunale o ancora i falsi positivi e la disparità di risultati tra tamponi. In più di una occasione la Lega e la Figc sono dovute intervenire per mettere mano ai regolamenti scrivendo anche delle norme ad hoc. I vaccini metterebbero un punto definitivo.