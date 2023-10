Senza Bryan Mourinho non sa stare

C'è una Roma con Dybala e una senza. Ce n’è un’altra con Lukaku e una senza. Un’altra ancora quando Smalling è presente o ai box. Ma c’è soprattutto una Roma con Cristante. Nel caso di Bryan - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - non è contemplata l’assenza. Dieci gare stagionali in giallorosso, altrettante presenze dal 1’ e cosa abbastanza singolare per un calciatore di movimento, senza mai essere sostituito. Un attestato di stima di Mourinho senza eguali. Una duttilità abbinata alla qualità, alla quantità (in tre gare è stato il calciatore che ha recuperato più palloni in assoluto mentre è sempre nella top 3 dei duelli aerei vinti) e alla resistenza che lo pongono al centro dell'universo Roma. E che da un po’ di tempo gli hanno regalato quella consapevolezza che non sempre in carriera lo ha accompagnato.