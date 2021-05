Scintille in tribuna tra Jesus e il ds Tare

I due hanno avuto un litigio a distanza dopo il gol annullato a Muriqi per fuorigioco nel primo tempo

La Roma vince il derby e la squadra esplode in un urlo di liberazione andando a festeggiare sotto la Curva Sud ma con una coreografia installata dalla società con la scritta "Daje Roma daje", scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Clima da derby in tribuna dove Juan Jesus e Igli Tare hanno avuto un litigio a distanza dopo il gol annullato a Muriqi per fuorigioco nel primo tempo. Il difensore della Roma si trovava in tribuna con le riserve e appena il guardalinee ha alzato la bandierina ha fatto platealmente un gesto per 7-8 volte. La presa in giro del brasiliano non è stata gradita dal ds della Lazio che si è subito alzato e si è diretto verso la panchina giallorossa. I due si sono scambiati qualche parola a distanza per circa 40 secondi. Al termine della lite Tare è tornato al suo posto mimando il gesto di Jesus al presidente Claudio Lotito.