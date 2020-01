Scherzi da calendario, la strana doppietta dell’Olimpico

Ecco l’Epifania, che tutte le feste si porta via. E che già oggi, con un giorno di anticipo sull’arrivo della Befana, riporta d’attualità nella Capitale il campionato di calcio. La Lazio sarà impegnata all’ora di pranzo in casa del Brescia, mentre la Roma in serata ospiterà all’Olimpico il Torino. C’è enorme attesa in città per queste due gare, dato che entrambe le squadre stanno cercando di recitare un ruolo da grandi protagoniste. La Lazio di Simone Inzaghi vuole dare continuità a un cammino che l’ha portata a pochi passi dalla vetta; la Roma di Paulo Fonseca va a caccia di tre punti che le consentirebbero di continuare a guardare l’Europa da vicino e, forse, non solo quella… Sarà il penultimo atto del girone d’andata e nel prossimo weekend sia la Lazio (sabato) sia la Roma (domenica) saranno chiamate a esibirsi in città. Una sorta di rarità del calendario, bizzarro come mai, pensando al via – a giugno – di Euro 2020 all’Olimpico.