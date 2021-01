Sanchez-Dzeko, i tifosi bloccano lo scambio: “Affare senza logica, Edin deve restare”

La platea social di fede romanista ha bocciato senza appello l’eventuale operazione Dzeko-Sanchez, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”: “Edin merita la permanenza a Roma. Ha dato molto ai tifosi e si è anche adattato al gioco di molti allenatori”, “Basta fare i bambini, chiudetevi in una stanza e chiarite”.

Non è mancata l’ironia: “Scambiare Dzeko per Sanchez è come togliere il guanciale e mettere le cozze nell’amatriciana”. Zero battute, invece, da Roberto Pruzzo ex bomber giallorosso che a Radio Radio ha silurato l’idea dei Friedkin: “Non ha logica, fai solo un favore all’Inter. Sanchez non fa niente, non ha il ruolo di Dzeko. Lo scambio serve solo a togliersi di mezzo Edin”.