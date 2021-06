Sabatini: “Eriksen? C’è stato il miracolo di Kjaer. E Roma lo bruciò”

L'ex ds dei giallorossi ha parlato del difensore danese e della sua esperienza nella capitale

L'ex ds della Roma Walter Sabatini mosse mari e monti per nella capitale, dal Wolfsburg, Simon Kjaer. Al tempo il difensore sembrava promettere bene ma la storia con i giallorossi non andò per il meglio e durò lo spazio di una stagione. A distanza di anni Sabatini, non se n’è mai fatto una ragione, come riporta Alessandro Catapano su Il Messaggero.