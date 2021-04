Roma, una notte per farsi grande

I giallorossi stasera a Manchester per la semifinale d'andata dell'Europa League

C’è solo la Roma a rappresentare l’Italia nelle competizioni continentali. Così come, però, resta solo l’Europa League alla squadra di Fonseca, obiettivo diventato fondamentale proprio per la nuova proprietà Usa che avrebbe voluto la partecipazione alla prossima Champions passando per il campionato, scrive Ugo Trani su Il Messaggero. L’ostacolo che precede la tappa in Polonia va ancora superato. E di mezzo c’è la big del torneo, la favorita tra i 4 club rimasti in corsa (e per la verità anche in partenza): stasera a Old Trafford (ore 21) la semifinale d’andata contro il Manchester United.