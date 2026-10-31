Gasperini non parla. Ha poco da dire guardando la sua Roma, che viaggia spedita nonostante qualche infortunio e qualche partita di troppo. La traversata delle nove gare in poco meno di un mese sta finendo e Gian Piero è lì, in seconda fila, a fari spenti, in attesa di un passo falso della sorprendente Lazio e soprattutto dell'Inter. Cinquemila tifosi al seguito, un campo che storicamente non è avverso, condizioni tecniche e mentali opposte tra le due squadre: insomma, c'è un po' tutto per mettersi seduti questa sera e godersi Milan-Inter, per poi prepararsi alla spedizione di Manchester. E anche in questo caso - scrive Stefano Carina su 'Il Messaggero' - rischia di profilarsi un'altra piccola, grande occasione. I Red Devils sono in caduta libera, il Como un paio di settimane fa ne ha fotografato la dimensione attuale rifilandogli quattro gol e Carrick, a un punto dalla retrocessione, rischia addirittura l'esonero se oggi a Londra dovesse perdere contro il Chelsea. Vincere, quindi, per poi capire cosa accadrà nel derby, visto che quanto accadrà all'Olimpico al fischio d'inizio delle 18 sarà già noto. Senza considerare che prendere i tre punti a Udine, oltre a lanciarsi in vista del martedì europeo, permetterebbe poi di dare una sbirciata alle prossime cinque gare prima del derby con la Lazio: Sassuolo, Parma, Monza e Bologna. Per una squadra come quella di Gasp, che nelle prime otto giornate ha affrontato Atalanta, Como, Inter e Napoli, il percorso si profila, almeno sulla carta, in discesa.