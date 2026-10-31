Walter Sabatini è tornato a parlare. L'ex ds della Roma ha lasciato un'intervista a 'Il Foglio', dove ha parlato di queste prime giornate di campionato, lasciando anche una riflessione sulla squadra di Gasperini. Ecco le sue parole.

Un mese fa abbiamo visto una partita della Roma. Guarda come si cercano, come si abbracciano", mi hai detto dopo un gol decisivo. "La coesione spirituale è un fattore superiore. La Roma attraversa questo stato d'animo collettivo: Gasperini insegna l'orto-dossia della vittoria, è un allenatore che ti fa fare passi da gigante. Il 3-3 col Napoli è un toccasana per il calcio italiano. Hanno giocato benissimo entrambe, dando vita a una battaglia che onora il pallone: quando siamo a questo livello, tutti devono dare la caccia alla Serie A".